العراق يتبوأ المرتبة الأولى بإستيراد المربى والجيلي من تركيا

شفق نيوز/ أعلن اتحاد مصدري "اولوداغ" التركية اليوم الثلاثاء أن العراق تبوأ المرتبة الاولى من بين أكثر الدول إستيراداً للمربى والجيلي التركي.

وقال الاتحاد في تقرير له واطلعت عليه وكالة شفق نيوز انه "قام مصنعو الجيلي والمربى التركية بالتصدير الى 135 دولة في الفترة من كانون الثاني الى تشرين الاول وبقيمة مالية بلغت 36 مليونا و818 الف دولار".

واضاف ان "معظم الصادرات ذهبت الى العراق في هذه الفترة بزيادة بنسبة 6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل الى 6 ملايين و697 الف دولار".

واشار التقرير الى ان "صادرات المربى والجيلي التركية تراجعت الى السعودية بنسبة 1.6% الى 5 ملايين و100 الف دولار، فيما ازدادت الصادرات الى الولايات المتحدة بنسبة 24.53% لتصل الى مليونين و804 دولار".

وتابع ان "مصنعي الجيلي والمربى صدروا الى المانيا ما مقداره مليونين و412 الف دولار والى هولندا ما قيمته مليونين، و98 الف دولار والى الامارات العربية المتحدة ما مقداره مليون و771 الف دولار والى بلجيكا بما مقداره مليون و274 الف دولار".

ويعتمد العراق على استيراد معظم منتجاته الغذائية من دول الجوار وخاصة تركيا وايران بسبب قلة المنتجات المحلية وعدم كفائتها مقارنة بالمستورد.