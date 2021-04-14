العراق يتبوأ المرتبة الأولى باستيراد معجون الطماطم من تركيا

شفق نيوز/ أعلنت رابطة مصدري بحر ايجة، يوم الاربعاء، أن العراق جاء بالمرتبة الاولى باستيراد معجون الطماطم من تركيا .

وقالت الرابطة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "تركيا صدرت معجون الطماطم الى 90 دولة خلال الفترة من كانون الثاني الى نهاية شهر آذار عام 2021"، مبينة ان "الصادرات بلغت 40 مليون دولار".

واضافت ان "العراق احتل المرتبة الأولى في استيراد معجون الطماطم التركية بقيمة 25 مليون و 613 ألف دولار، يليه ألمانيا بـ2.5 مليون دولار ، واليابان بـ 1.9 مليون دولار، مبينة ان إيطاليا رفعت صادراتها من 95 ألف دولار إلى مليون و 664 ألف دولار.

وقال عضو مجلس إدارة معجون الطماطم والمجمدة والمعلبات (SALKONDER) ريزا سيار إن" تركيا من الدول المهمة في تصدير معجون الطماطم"، مبينا ان "تركيا تتميز بالجودة العالية في معجون الطماطم".

وأوضح سيار أن "تركيا انتجت هذا العام ما يقرب من 3 ملايين و 800 ألف طن من الطماطم الصناعية، 2 مليون و 900 ألف طن من هذه الكمية جاءت إلى الصناعة ، والباقي استهلك في الداخل".