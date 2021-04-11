العراق يتبوأ المرتبة الخامسة في إستيراد الموبيليا التركية

شفق نيوز/ اعلن اتحاد مصدري الأثاث والورق ومنتجات الغابات بإسطنبول ان العراق خامس الدول المستوردة للموبيليا التركية.

وقال رئيس اتحاد مصدري الأثاث والورق ومنتجات الغابات بإسطنبول، أحمد غولاتش ان "قيمة الصادرات التركية في قطاع الأثاث المنزلي اقتربت من حاجز مليار دولار، خلال الربع الأول من العام الجاري، مسجلة 962 مليون دولار".

وأوضح أن "صادرات قطاع الأثاث والورق ومنتجات الغابات، سجلت نموا بنسبة 14.64 بالمئة في الربع الأول، بواقع 1.5 مليار دولار، بينها 962 للموبيليا"، مبينا إن "ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإسرائيل والعراق تأتي في مقدمة الدول المستوردة للموبيليا التركية".

وأشار غولاتش إلى أن "تركيا تحل في المرتبة الثامنة عالميا في صادرات الموبيليا"، لافتا إلى تحديدهم استراتيجية شاملة بهدف الارتقاء 3 درجات والدخول في قائمة الخمس الأوائل".