العراق يتبوأ المرتبة الثانية بين مستوردي الصادرات الصناعية الأردنية بـ309 ملايين دينار

شفق نيوز - بغداد / عمان

سجّل العراق موقعاً متقدماً ضمن أبرز الدول المستوردة للصادرات الصناعية الأردنية خلال الثلث الأول من عام 2026، حيث حلّ في المرتبة الثانية من حيث قيمة الاستيراد.

وأظهرت البيانات أن إجمالي صادرات الغرفة بلغت نحو 2.476 مليار دينار خلال الفترة المذكورة، محققاً نمواً بنسبة 9.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

وجاءت الهند في المرتبة الأولى كأكبر مستورد للصادرات الأردنية بقيمة بلغت 336 مليون دينار، فيما حلّ العراق ثانياً بقيمة 309 ملايين دينار مسجلاً نمواً نسبته 1.6% مقارنة بالعام الماضي.

أما الولايات المتحدة فجاءت ثالثاً بقيمة 288 مليون دينار رغم تراجعها بنسبة 28%، تلتها السعودية في المرتبة الرابعة بقيمة 284 مليون دينار مع نمو نسبته 3.8%.

ويعكس تقدم العراق ضمن هذا الترتيب استمرار مكانته كأحد أهم الأسواق الإقليمية للصادرات الأردنية، إلى جانب اتساع التبادل التجاري بين البلدين في قطاعات صناعية متعددة، أبرزها المواد الغذائية والكيماويات والإنشاءات.

وتؤكد البيانات أن الدول العربية بقيت في صدارة الأسواق المستقبلة للصادرات الأردنية بقيمة إجمالية بلغت 1.235 مليار دينار، ما يعزز الدور المحوري للأسواق الإقليمية وعلى رأسها العراق في دعم حركة الصادرات الصناعية الأردنية.