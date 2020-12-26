العراق يتبوأ المرتبة الثالثة بين أكثر الدول المصدرة للنفط إلى الصين

شفق نيوز/ احتل العراق المرتبة الثالثة ضمن قائمة أكثر الدول تصديراً للنفط الخام الى الصين في شهر تشرين الثاني حسب بيانات جمركية صينية.

وأظهرت بيانات جمركية صينية بأن "واردات الصين من النفط الخام من العراق بلغت 5.098 ملايين طن، أو ما يعادل 1.24 مليون برميل يوميا".

واضافت ان "إجمالي كمية الواردات الصينية النفطية من العراق في أول أحد عشر شهرا من العام الحالي بلغت 56.94 مليون طن، بزيادة نحو 21 بالمئة فوق مستوى نفس الفترة قبل عام".

والطن الواحد من النفط الخام يساوي 7 براميل.

واشارت الى ان السعودية احتلت المرتبة الأولى كأكبر مصدر للنفط الخام في تشرين الثاني وبصادرات بلغت 8.48 ملايين طن او ما يعادل 2.06 مليوني برميل يوميا ".

ولفتت الى ان "روسيا احتلت المرتبة الثانية كأكبر مورد للنفط الخام للصين وبكمية بلغت 6.1 ملايين طن، أو ما يعادل 1.48 مليون برميل يوميا".