العراق يبيع 280 مليون دولار في مزاد اليوم

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار، أكثر من 280 مليون دولار في مزاد بيع العملة لليوم الاربعاء.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك باع في مزاده اليوم 280 مليوناً و 303 ألاف و 453 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 274 مليون و204 آلاف و 453 دولاراً، مرتفعة بنسبة 98% عن المبيعات النقدية البالغة 6 ملايين و100 ألف دولار.

وبلغ عدد المصارف التي اشترت الدولار النقدي "مصرف واحد"، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 18 مصرفاً، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة المشاركة في المزاد 8 شركات.