العراق يبيع 100 كيلو من الذهب ويتراجع مرتبة واحدة ضمن احتياطيات العالم

شفق نيوز/ أعلن المجلس العالمي للذهب، يوم الاحد، ان العراق قام ببيع 100 كيلو من الذهب ليتراجع مرتبة واحدة ضمن احتياطيات العالم من الذهب، مبينا ان اليابان اشترت أكبر كمية من الذهب خلال الربع الأول من العام الحالي.

وقال المجلس في أحدث جدول له لشهر آب لعام 2021 واطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ ان "العراق قام ببيع 100 كيلو من الذهب لتصبح حيازته منها 96.3 طنا بعد أن كانت 96.4 طنا وهو يمثل 9.1 % من باقي احتياطاته الاخرى".

واضاف ان "العراق لم يشترِ الذهب منذ شهر أيلول من عام 2020 عندما اشترى كمية قليلة بلغت 0.1 طنا، فيما اشترى 6.5 طنا في شهر أيلول 2018".

واوضح ان "العراق تراجع مرتبة واحدة ليصبح بالمركز 39 عالميا من أصل 100 دولة مدرجة بالجدول بأكبر احتياطي للذهب بالعالم"، مبينا ان "البرازيل تمكنت من شراء ما مقداره شراء 41 طنا خلال الشهر الماضي لترفع مرتبتها من 42 الى 32 عالميا".

واشار ان "أكبر الزيادات للربع الأول من العام الحالي 2021 لشراء المعدن الأصفر جاءت من اليابان حيث اشترت ما مقداره 80.76 طنا من الذهب تليها هنغاريا التي اشترت 62.98 طنا وجاءت اوزبكستان ثالثا التي اشترت 23.33 طنا ومن ثم جاءت الهند رابعا التي اشترت 18.67 طنا وجاءت كازاخستان خامسا التي اشترت 7.99 طنا، مشيرا الى ان اكثر الدول مبيعا للذهب في الربع الأول من العام الحالي كانت تركيا وبواقع 31.60 طنا تليها الفلبين وبواقع 24.73 طنا ومن ثم جاءت الإمارات وبواقع 3.43 طنا وجاءت روسيا بعدها بواقع 3.11 طنا واخيرا جاءت الاردن بواقع 3.05 طنا".

ولفت إلى ان "الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تحتل المرتبة الأولى في أكبر احتياطي للذهب بالعالم بمقدار 8.133 ألف طن، تليها ألمانيا بمقدار 3.359 الف طن، فيما تذيلت القائمة اليمن بمقدار 1.6 طن تسبقها هايتي بمقدار 1.8 طن".

يذكر أن مجلس العالمي للذهب والذي يقع مقره في المملكة المتحدة ويمتلك خبرة واسعة ومعرفة عميقة بالعوامل المسببة لتغيير السوق ويتكون أعضاؤه من أكبر شركات تعدين الذهب في العالم وأكثرها تقدماً.