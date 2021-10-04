العراق يبيع نفطه للمصافي المحلية بأسعار منخفضة

شفق نيوز / انتقدت لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي، يوم الاثنين، سياسة وزارة النفط ببيع النفط الخام، فيما لفتت إلى أن الحكومة تبيع النفط للمصافي بأسعار منخفضة.

وقال عضو اللجنة حامد الموسوي لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس النواب طلب بوقت سابق من الحكومة ووزارة النفط برفع سعر أسعار النفط الخام المباع للمصافي من 3 آلاف دينار إلى 18 ألفاً للبرميل الواحد، إلا أن الوزارة رفضت ذلك الطلب".

وأضاف الموسوي: "كان بإمكان الحكومة الاستفادة من الإيرادات المالية للنفط الخام المصدر إلى المصافي والحصول على 75 دولاراً عن كل برميل وتسديد العجز المالي بقانون الموازنة الحالية".

وأشار إلى أن "لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ترفض قرار وزارة النفط رفع سعر النفط الأسود على المعامل والمصانع المحلية وتأثيره على الانتاج المحلي".