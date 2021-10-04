سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العراق يبيع نفطه للمصافي المحلية بأسعار منخفضة

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-04T08:24:26+0000
العراق يبيع نفطه للمصافي المحلية بأسعار منخفضة

شفق نيوز / انتقدت لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي، يوم الاثنين، سياسة وزارة النفط ببيع النفط الخام، فيما لفتت إلى أن الحكومة تبيع النفط للمصافي بأسعار منخفضة.

وقال عضو اللجنة حامد الموسوي لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس النواب طلب بوقت سابق من الحكومة ووزارة النفط برفع سعر أسعار النفط الخام المباع للمصافي من 3 آلاف دينار إلى 18 ألفاً للبرميل الواحد، إلا أن الوزارة رفضت ذلك الطلب".

وأضاف الموسوي: "كان بإمكان الحكومة الاستفادة من الإيرادات المالية للنفط الخام المصدر إلى المصافي والحصول على 75 دولاراً عن كل برميل وتسديد العجز المالي بقانون الموازنة الحالية".

وأشار إلى أن "لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ترفض قرار وزارة النفط رفع سعر النفط الأسود على المعامل والمصانع المحلية وتأثيره على الانتاج المحلي".

related

العراق يحقق إيرادات مالية تخطت 6 مليارات دولار من بيع النفط خلال شهر

Date: 2021-09-01 10:18:52
العراق يحقق إيرادات مالية تخطت 6 مليارات دولار من بيع النفط خلال شهر

انطلاق خط نقل بري تجريبي يربط العراق وأرمينيا

Date: 2019-06-08 08:43:53
انطلاق خط نقل بري تجريبي يربط العراق وأرمينيا

العراق بصدارة مستوردي البنزين من ايران

Date: 2019-09-07 13:47:28
العراق بصدارة مستوردي البنزين من ايران

تجار سيارات يحذرون من خطر يدمر اقتصاد العراق بإعادة استيراد "الوارد"

Date: 2020-07-14 14:55:09
تجار سيارات يحذرون من خطر يدمر اقتصاد العراق بإعادة استيراد "الوارد"

شل تجري محادثات مع العراق لزيادة قدرة BGC إلى 2 مليار قدم مكعب/ يوم

Date: 2021-09-23 06:37:53
شل تجري محادثات مع العراق لزيادة قدرة BGC إلى 2 مليار قدم مكعب/ يوم

متظاهرون يغلقون مصفيين و موقعا نفطيا جنوبي العراق

Date: 2019-12-23 10:39:11
متظاهرون يغلقون مصفيين و موقعا نفطيا جنوبي العراق

ارتفاع مستمر.. الذهب في العراق يلامس الـ400 الف دينار للمثقال

Date: 2021-05-31 08:09:49
ارتفاع مستمر.. الذهب في العراق يلامس الـ400 الف دينار للمثقال

أمريكا تدعم قطاعاً في العراق بأكثر من مليوني دولار

Date: 2020-10-21 08:10:03
أمريكا تدعم قطاعاً في العراق بأكثر من مليوني دولار