العراق يبيع نحو نصف مليار من الدولار في اسبوع

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الاجمالية من العملة الصعبة للدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي نحو 500 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي ليومي الاحد والاثنين التي فتح بها المزاد نتيجة عطلة الأضحى مقدار، 483 مليونا و490 الفا و900 دولار، بمعدل يومي بلغ 241 مليونا و745 الفا و450 دولارا منخفضا بنسبة 5.82% عما سجل الأسبوع الذي سبقة والذي بلغ بمعدل يومي 256 مليونا و689 الفا و420 دولارا.

وكانت أعلى مبيعات للدولار خلال الأسبوع الماضي ليوم الاحد حيث بلغت المبيعات فيه 256 مليونا و464 الفا و640 دولارا، فيما بلغت المبيعات ليوم الاثنين 227 مليونا و26 الفا و260 دولارا.

كما بلغت مبيعات الحوالات الخارجية خلال الاسبوع الماضي 390 مليونا و360 الفا و900 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 76% مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 93 مليونا و130 ألف دولار.

واوضح مراسنا، أن المبيعات ذهبت على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1305 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.