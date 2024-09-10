العراق يبيع أكثر من 3 ملايين برميل من النفط يوميا بشهر آب

شفق نيوز/ كشف المرصد الاقتصادي العراقي، يوم الثلاثاء، عن حجم صادرات العراق النفطية خلال شهر آب/أغسطس الماضي حيث بلغت بمجملها أكثر من 108 ملايين برميل.

وقال المرصد الإقتصادي العراقي، في بيان صحفي، إن وزارة النفط منذ فترة تتأخر في إصدار البيانات الأولية لصادرات النفط العراقي، التي كانت تعلن في بداية كل شهر، وكذلك عدم إعلان متوسط سعر برميل النفط العراقي في البيانات النهائية.

وأضاف، أنه حسب البيانات الأولية التي قام برصدها المرصد العراقي الاقتصادي، فإن صادرات العراق خلال شهر آب الماضي، بلغت نحو 108 ملايين برميل، بمعدل 3.47 مليون برميل يوميا.

وأكد المرصد أن الصين جاءت في المرتبة الأولى في صادرات العراق، بنسبة 42٪ من اجمالي مبيعات شهر آب، اذ اشترت الصين وحدها اكثر من 45.3 مليون برميل، وبعدها الهند بنسبة 24٪ التي بلغت أكثر من 26 مليون برميل، و6 دول أوروبية التي شكلت نسبة 17٪ أكثر من 18 مليون برميل.

وتابع أن كوريا الجنوبية اشترت اكثر من 6.8 ملايين برميل.

كما أشار المرصد الى أن العراق يمتلك نوعين من الخام التي يبيعها للأسواق العالمية، هي المتوسط والثقيل، مشيرا الى أن مبيعات العراق من النفط كانت 77٪ من الخام المتوسط، و23٪ من الخام الثقيل.

ووفقا لإحصائيات المرصد الاقتصادي العراقي، فإن أكبر مشتر للنفط العراقي، خلال شهر آب، هي شركة سينوبك الصينية، وبعدها شركة النفط الهندية.

وأعلنت وزارة النفط العراقية، في نهاية شهر آب/أغسطس الماضي، أن مجموع الصادرات النفطية المتحققة لشهر تموز الماضي تخطت 108 ملايين برميل من الخام، وذلك بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية "سومو".