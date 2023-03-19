العراق يبلغ "أوبك" عن عزمه في المضي باستثمار الغاز المستكشف والمصاحب

شفق نيوز / أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، للأمين العام لمنظمة "أوبك" هيثم الغيص، مضي العراق في الإفادة من الثروة الغازية بنوعيها المستكشف والمصاحب، فيما أشار إلى أن بغداد أسهمت دائماً "عنصراً إيجابياً بتأمين استقرار المنطقة".

وجدد السوداني، خلال استقباله الغيص، في بغداد، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز، تأكيده على دور العراق المحوري، عضواً مؤسّساً في المنظمة، التي احتضنت بغداد تأسيسها، وأسهمت دائما، عنصراً إيجابياً، بتأمين استقرار المنطقة.

وقال إن "العراق ماضٍ في الإفادة من الثروة الغازية بنوعيها المستكشف والمصاحب، بما يؤمن أفضل العوائد للشعب العراقي، ويسهم في تقليل انبعاثات الكربون والتأثيرات البيئية وآثارها الاقتصادية والصحية".

وبحسب البيان، تناول اللقاء أهم التحديات التي تواجه أسواق النفط اليوم، وسبل العمل على استقرارها، وأهمية التنسيق بين الدول المصدّرة للنفط؛ من أجل ضمان عدم تذبذب الأسعار، بما يؤثر في الدول المصدّرة والمستهلكة.