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العراق يبعث لجنة إلى لبنان لاستحصال مستحقاته من توريد الفيول

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-13T06:11:45+0000
العراق يبعث لجنة إلى لبنان لاستحصال مستحقاته من توريد الفيول

شفق نيوز/ اعلن وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض، ان لجنة عراقية ستزور لبنان الأسبوع الجاري للتباحث حول مستحقاته من توريد الفيول.

وقال الفياض خلال لقائه سفير العراق في لبنان حيدر شياع البراك ان "العراق ساعد ووقف بجانب لبنان خلال الفترة الماضية عندما زودها بمادة الفيول"، مبينا ان "هناك زيارة للجنة العراقية الأسبوع الجاري في ما يخص آلية انتفاع الطرف العراقي من مستحقاته المرتبطة بتوريد الفيول العراقي الى لبنان".

وأضاف"آلية انتفاع الطرف العراقي من مستحقاته سوف تؤدي الى المساعدة في تحريك العجلة الاقتصادية لناحية المنتجات والخدمات اللبنانية التي سيستفيد منها القطاعان العام والخاص في لبنان".

ووقع لبنان مع العراق اتفاقا في تموز 2021 لاستيراد مليون طن من وقود الفيول للتخفيف من أزمة الكهرباء في البلاد، ووصلت اول باخرة الى لبنان محملة بـ 31 الف طن من هذه المادة في 16 ايلول عام 2021.

والفيول مزيج من الزيوت التي تبقى في وحدة تكرير النفط بعد التقطير (وقود ثقيل) ويحرق في الفرن أو المرجل لتوليد الحرارة أو لتوليد الطاقة الكهربائية أو الحركية.

واتفق العراق ولبنان على تبادل الطاقة، يمنح العراق بموجبه لبنان الذي يمر بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، مادة زيت الوقود الثقيل، مقابل "خدمات وسلع" سيحصل عليها العراق من لبنان.

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