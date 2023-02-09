العراق يبرم 16 مذكرة تفاهم مع الأردن ويعلن التوصل للمراحل النهائية لمد أنبوب نفطي عبر ميناء العقبة

شفق نيوز/ أعلن وزير الصناعة والمعادن العراقي خالـد بتّال النجم، يوم الخميس، إبرام عدد من مذكرات التفاهم مع الأردن في مختلف المجالات، مشيراً إلى التوصُل إلى المراحل النهائية في مشروع مد أنبوب نفطي من محافظة البصرة عبر ميناء العقبة.

جاء ذلك خلال إعلانه في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إنهاء أعمال اللجنة العراقية الأردنية التي استمرت اجتماعاتها على مدى يومين لمُناقشة العديد من القضايا القطاعية وتوقيع 16 مُذكرة تفاهُم في إطار سعي البلدين لعلاقة تكامُلية تخدم مصالح الشعبين.

وترأس بتّـال النجـم ، ووزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسـف الشمالـي أعمال الدورة التاسعة والعشرين للجنة العراقية الأردنية المُشتركة بحضور وزير الموارد المائية ووكلاء ومُمثلي الوزارات والجهات الرسمية ذات العلاقة من كِلا البلدين بهدف تعزيز العلاقات التي تربط البلدين ومجالات التعاون المُشترك في القطاعات كافة.

وقـالَ وزير الصناعة العراقي، إن الدورة الحالية للجنة تكسب أهمية خاصة كونها تُتوج عمل الدورات السابقة والتوصُل فيها إلى نتائج ملموسة في مشروع المدينة الإقتصادية المُشتركة التي بطور الإعلان إلى مُطور عالمي بعدَ جُهد وعمل دؤوب للوزراء والمسؤولين السابقين إضافة إلى التوصُل إلى المراحل النهائية في مشروع أنبوب النفط العراقي الأردني ومشروع الربط الكهربائي وغيرها ، مؤكداً رغبة القطاع الخاص العراقي والأردني بالعمل المُشترك من أجل توطين الصناعات بين البلدين.

كمـا وأكد النجم على ضرورة التواصُل بين الوزارات والجهات ذات العلاقة في كِلا البلدين لمُتابعة ما تمَّ مُناقشته والإتفاق عليه خِلال هذهِ الـدورة .

مـن جانبه أكدَ وزير الصناعة الأردني أنَّ العلاقة بين العراق والأردن علاقة إستراتيجية مُميزة وأنَّ هُناك رغبة حقيقية للإستمرار بهذهِ العلاقة التاريخية من أجل تحقيق مشاريع واعدة تخدم البلديـن .

وتنـاولَ الإجتماع إستعراض برامج وإتفاقات التعاون التي تمَّ التوصُل إليها في المجالات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية وخاصةً في مشروع المدينة الإقتصادية والتوافُقات في مجالات الصحة والطاقة والتربية والكهرباء والمياه والثقافة وغيرهـا .

كمـا وشَهِدَ الإجتماع توقيع مُذكرات التفاهُم بين البلدين في مُختلف المجالات ومحضر الإجتماع لغرض تعميق الشراكة في شتى المجـالات.

يذكر أن وزارة النفط العراقية تعمل على مد أنبوب لتصدير النفط الخام كمنفذ جديد عبر الأردن يبدأ من البصرة الى حديثة ومن ثم من حديثة الى ميناء العقبة الأردني.

ويسعى العراق أيضا لعملية الربط الكهربائي مع دول الجوار ومنها تركيا والأردن والخليج العربي من اجل تقليل العجز في الطاقة خاصة ايام الذروة في الصيف .