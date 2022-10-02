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العراق يبرم عقداً مع شركة أمريكية لرفع إنتاج الغاز من حقلين نفطيين

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-02T06:47:36+0000
العراق يبرم عقداً مع شركة أمريكية لرفع إنتاج الغاز من حقلين نفطيين

شفق نيوز/ أعلنت شركة نفط ذي قار، يوم الأحد، التعاقد مع شركة "بيكر هيوز" الأمريكية لرفع انتاج الغاز المصاحب في حقلي الناصرية والغراف النفطيين.

وذكر مدير شعبة استثمار الغاز المصاحب في الشركة أنور هادي شياع في بيان اليوم، أن الشركة تسعى لرفع معدلات إنتاج الغاز المصاحب من 20 مليون قدم مكعب قياسي حالياً الى 200 مليون قدم مكعب قياسي ( مقمق ) خلال الفترة المقبلة، في حقلي الناصرية والغراف .

وأوضح ان العمل متواصل لرفع معدلات الإنتاج من الغاز المصاحب في الحقلين من خلال تعاقد غاز الجنوب مع شركة " بيكرهيوز " الأمريكية ، ما يؤدي الى ارتفاع الإنتاج بنسبة 80% تقريباً شرط إرتفاع معدلات انتاج النفط الخام في الحقلين المذكورين .

كما أشار إلى ان كوادر الشركة العامة تمكَّنت من تذليل الكثير من الصعوبات والمعوقات ولا تزال ترفد الإنتاج الوطني بالغاز المستخرج والذي يجهز بعضه لمحطات توليد الكهرباء العاملة على هذا النوع من الوقود ، لافتا ان عملية استثمار الغاز المصاحب تتم حالياً عبر محطة (GTU) وهي محطة معالجة الغاز المصاحب ، ومن خلالها تؤخذ عينات يتم تحليلها بمختبرات مختصة بهذا الغرض تسمى بعملية التجفيف "برج الكلايكول (GTG)" لتخليص الغاز المنتج من الشوائب والمركبات النفطية ، ليتحول الى مرحلة الكابسات وحسب المواصفات المطلوبة ، ويتم نقله عبر الانبوب الوطني الذي يجهز محطات توليد الكهرباء .

يشار الى ان شركة نفط ذي قار باشرت بعملية استثمار الغاز المصاحب في شهر نيسان من العام 2019 وتسعى لتطوير هذه الصناعة الاستراتيجية .

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