العراق يبرم عقداً مع شركة عالمية لحفر آبار النفط

شفق نيوز/ وقعت شركة الحفر العراقية يوم الجمعة عقد مشاركة partnership contract واتفاقية التقديم المشترك مع شركة "شلمبرجير" العالمية .

وقال مدير عام شركة الحفر العراقية باسم عبد الكريم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان العقد يتضمن تقديم الدعم لتنفيذ مشاريع الحفر والاستصلاح باسلوب تسليم المفتاح لصالح الشركات العالمية المشغلة للحقول النفطية العراقية.

واشار الى قيام الشركة العالمية بنقل الخبرة والتكنولوجيا الحديثة لتطوير العاملين في الشركة والارتقاء بقطاع الخدمات النفطية بهدف مواكبة مسيرة التطور الصناعي في مجال النفط والغاز في العالم ، موضحا اهمية التعاون مع الشركات العالمية الرصينة لتحسين وتطوير الاداء وخصوصا في عمليات تطوير وتنفيذ الحفر والاستصلاح .