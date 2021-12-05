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العراق يبرم عقداً مع شركة عالمية لتطوير عمليات حفر الحقول النفطية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-05T11:48:16+0000
العراق يبرم عقداً مع شركة عالمية لتطوير عمليات حفر الحقول النفطية

شفق نيوز/ وقعت شركة الحفر العراقية اليوم الأحد عقد مشاركة (Partnership contract ) مع شركة وذر فورد للتعاون في مجال خدمات الحفر والاستصلاح وإدخال الأنظمة الحديثة والمتطورة .

وقال مدير عام شركة الحفر العراقية باسم عبد الكريم ناصر في بيان اليوم، ان توقيع العقد مع شركة رصينة كشركة وذر فورد يسهم في الارتقاء بمستوى اداء الشركة من خلال ادخال انظمة وبرامج عمل حديثة ومتقدمة ، فضلاً عن زيادة في فرص الحصول على مشاريع مستقبلية مع توفير الخدمات المصاحبة، بالاضافة الى تبادل الخبرات والتكنولوجيا في مجال الخدمات النفطية.

وأضافت الشركة في بيانها أنها عززت من فعالياتها الحقلية والنجاحات التي حققتها على مستوى جودة الاداء وانجاز المشاريع باوقات قياسية .

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