العراق يبرم عقدا مع شركات اماراتية واخرى محلية لتجميع وإنتاج السيارات بأنواعها

شفق نيوز - بغداد

أعلنت الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن العراقية، يوم الاحد، أنها وقعت عقد شراكة مع شركات عراقية وإمارتية لإنشاء منظومة صناعية متكاملة لتجميع وإنتاج وتسويق مختلف أنواع المركبات، بما يشمل الحافلات، سيارات الحمل الصغيرة، سيارات الصالون، الشاحنات، والمعدات التخصصية، إلى جانب التعاون الفني والتقني مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

ونقل بيان صادر عن الوزارة عن مدير عام الشركة دانا سعد الله سعيد، قوله، إن هذا العقد يأتي في إطار رؤية وطنية لتوطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد بما يتوافق مع توجيهات الحكومة والوزارة، مشيراً إلى أن الشراكة تمثل خطوة "مهمة" نحو تطوير صناعة السيارات في العراق لدعم الاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة للاستثمار الصناعي في البلاد.

وفي مطلع شهر شباط/فبراير الجاري، أعلنت الشركة إنتاج الدفعة الأولى من سيارات كيا الحقلية ذات الكابينة الواحدة بأيدٍ عراقية وبالشراكة مع شركة كيا موتور الكورية.

وصرح مدير عام الشركة دانا سعد الله سعيد، بإكمال إنتاج 360 سيارة حقلية طراز كيا 2700 بعد تجميعها بالكامل في معمل بابل لإنتاج السيارات التابع للشركة بأيد وخبرات وطنية خالصة، وهي الدفعة الأولى من أصل ( 1000 ) سيارة مخطط تجميعها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن عملية التجميع تمت عبر خط متكامل يضم 8 مراحل رئيسية، تشمل تجميع الشاصي ومكوناته، ومحطات الزيوت والوقود، ومحطات غاز التبريد، وتجميع البدن على الشاصي، وصولًا إلى قاعة فحص المركبات التي تضم جميع الفحوصات الفنية والهندسية اللازمة، قبل الخضوع إلى فحص الطريق المتخصص وبإشراف مباشر من السيطرة النوعية، والمصادقة على عملية التجميع وفق المعايير المعتمدة.