العراق يبرم سبعة عقود استثمارية بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية IFC

شفق نيوز - بغداد

أبرمت الحكومة العراقية، اليوم السبت، سبعة عقود استثمارية بالشراكة والتمويل مع مؤسسة IFC الدولية.

جاء ذلك خلال حفل رسمي جرى فيه توقيع العقود السبعة، وهي كالاتي:

عقد استثمار الغاز المصاحب وتطوير مرافق ميناء أم قصر، مع شركة غاز البصرة، بقيمة 500 مليون دولار.

عقد تمويل وتوسعة في مجال إنتاج الأسمنت وزيوت التشحيم، مع مجموعة المهيدب، بقيمة 250 مليون دولار.

عقد تمويل معدات مناولة الحاويات وساحة التخزين في ميناء ام قصر، مع شركة اللورين للاستثمار، بقيمة 125 مليون دولار.

عقد المرحلة الاولى من مشروع التطوير العقاري الاخضر السكني في السليمانية، مع شركة "هيوا رؤوف" للاستثمار بمبلغ 65 مليون دولار.

وعقد تمويل خط ائتماني لتمويل التجارة الدولية، مع مصرف بغداد، بقيمة 10 ملايين دولار.

وعقد شراكة استثمارية لإنشاء مشاريع زراعية وصناعية مستدامة مع شركة سما المنار/ تريياكي اغرو بقيمة 120 مليون دولار.

وعقد شراكة لإنشاء مستشفى تعليمي بقيمة 250 مليون دولار، مع شركات ربان السفينة، وعقد شراكة مع شركة الاولى لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة للخدمات الاستشارية وتطوير جذب الاستثمارات.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد القى كلمة خلال حفل توقيع العقود، أشار فيها إلى الى أهمية الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، مع وجود قدرات متميزة من القطاع الخاص الذي أثبت حضوراً فاعلاً في تنفيذ مشاريع الإعمار والتنمية، وتحمل مختلف اشكال البيروقراطية والفساد والظروف الأمنية.

وبيّن أن الإجراءات الحكومية التي استهدفت تحسين بيئة الاعمال، أدت بشكل واضح الى استقطاب الشركات العالمية للعمل والاستثمار في العراق، وقد وصلت قيمة الاستثمارات العربية والأجنبية الى (100) مليار دولار في حجم الاجازات والشركات التي باشرت بالفعل في تنفيذ الاستثمار.

ونوه السوداني الى أن جذب رؤوس الأموال الاجنبية أسهم في دعم استقرار الاقتصاد العراقي، وشجع باقي مؤسسات التمويل العالمية ومنها مؤسسات ألمانية وإيطالية وفرنسية وبريطانية وصينية، في المساهمة بتمويل عدد غير قليل من المشاريع التنموية، إضافة الى توفير الأطر القانونية والإدارية وإزالة العقبات الروتينية، ما يخلق المزيد من فرص العمل.