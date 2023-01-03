العراق يبرم إتفاقاً جديداً مع شركة "هانوا" الكورية الجنوبية لاستكمال بناء 100 الف وحدة سكنية

شفق نيوز/ أعلن رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار سالار محمد أمين، اليوم الثلاثاء، عن توقيع اتفاق مع شركة "هانوا" الكورية الجنوبية المنفذة لمشروع مدينة بسماية تضمنت إتفاق الطرفين على عودة العمل بمشروع مدينة بسماية السكني وفق جداول دفع وتسليم لـ ( 9540 ) وحدة سكنية في موعد أقصاه (18) شهراً من تاريخ توقيع الإتفاقية وبما مثل حلاً منصفاً للخلاف المالي السابق وتتويجاً للمفاوضات التفصيلية التي استمرت على مدى الأشهر الماضية.

وقال أمين في بيان اليوم، إن هذه الإتفاقية تمثل خارطة طريق لتنفيذ ما تبقى من المشروع وتمهيداً لأبرام ملحق عقد جديد سيتم توقيعه بعد ستة أشهر من الأن يراعى فيه جدوله قانونية واضحة ودقيقة للتسوية المالية بين الطرفين مع ضمان الإنسيابية الكاملة لعملية التسويق وبشكل ينسجم مع الطلب المتزايد على المشروع ويضمن توفر هذه الفرصة السكنية لكل شرائح وأبناء المجتمع العراقي .

وأشاد رئيس الهيئة بجهود الفريق القانوني المفاوض في الهيئة والإسناد الكبير الذي حظى به من أعضاء لجنة الإستثمار والتنمية النيابية خلال العام الماضي ، معرباً عن تفاؤله بأن تكون هذه الإتفاقية فاتحة خير لإنجازات الهيئة للعام الحالي الذي خططنا ونعمل لأن يشهد إنطلاق مشاريع إسكانية بطاقات مختلفة لمحدودي ومتوسطي الدخل في بغداد والمحافظات .

وأكد البيان على تضافر جهود الهيئة ولجنة الاستثمار النيابية لإستكمال مشروع بسماية بكامل طاقته ( 100 ) الف وحدة سكنية .

وحضر أعمال التوقيع المديرون العامون في الهيئة والوفد المرافق للجانب الكوري، بحسب البيان.

يذكر أن شركة هانوا الكورية الجنوبية قامت بتسليم الهيئة (20 ) الف وحدة سكنية وتسلم ( 9540 ) وحدة سكنية سيكون مجموع ما تم تسلمه من قبل الهيئة ( 30 ) الف وحدة سكنية وبما يمثل ( 30 % ) من طاقة المشروع الكلية.

وكانت الهيئة الوطنية للاستثمار، قد أعلنت في شهر تشرين الثاني من العام 2022، عن استقبالها وفدا من شركة "هانوا" الكورية لاستكمال بناء مدينة بسماية السكنية، لغرض معالجة جميع الاشكالات والتراكمات الحاصلة في السابق.

يشار إلى أن سكان مجمع بسماية السكني في بغداد، قد نظموا، في شهر تشرين الأول الماضي، عدة تظاهرات احتجاجا على سياسة هيئة الاستثمار التي دفعت شركة "هانوا" الكورية الى الانسحاب من تكملة مشروع المجمع، والذي يعد أول وأفضل مشاريع الاسكان في العراق وقد بدأ العمل به عام 2012.