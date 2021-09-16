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انخفاض في مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-16T10:55:52+0000
انخفاض في مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي ، يوم الخميس، لتسجل 208 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، انخفاضا في مبيعاته بنسبة 3.7% لتصل إلى 208 ملايين، و11 الفا و266 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاربعاء، التي بلغت المبيعات فيه 216 مليونا و817 الفا و105 دولارات أمريكية.

وذهبت المشتريات البالغة 190 مليوناً و611 الفا و 266 دولارا لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 17 مليوناً و400 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 36 مصرفاً قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و 6 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى مشاركة 5 شركات صرافة.

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