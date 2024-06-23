العراق يبرز في سوق البرتقال العربي كمنتج رئيسي ومستورد مهم

شفق نيوز/ أفادت خدمة الزراعة الخارجية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية، بأن العراق قد احتل المرتبة الثالثة بين الدول العربية المنتجة والمستوردة للبرتقال خلال الموسم الزراعي 2023-2024.

وارتفع إنتاج البرتقال العالمي بشكل طفيف إلى 48.8 مليون طن لهذا الموسم، وهي شبكة عالمية تمتد إلى حوالي 180 دولة.

وبحسب تقرير الزراعة الأمريكية، تابعته وكالة شفق نيوز، يقدر حجم سوق البرتقال العالمي بنحو 3.84 مليارات دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 4.79 مليارات دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي يبلغ 4.53% خلال الفترة المتوقعة.

وتبقى مصر الدولة العربية الأكبر منتجة للبرتقال بنحو 3.7 ملايين طن متري، تليها المغرب بحوالي 820 ألف طن متري، وفي المركز الثالث يأتي العراق بإنتاج يبلغ حوالي 158 ألف طن متري.

من ناحية أخرى، جاءت السعودية في مقدمة الدول العربية في استيراد البرتقال بنحو 170 مليون دولار، تلتها الإمارات بـ 123 مليون دولار، ثم الأردن بـ 113 مليون دولار، وفي المركز الرابع جاء العراق بنحو 56 مليون دولار.

ويعد البرتقال يعد من أكثر الفواكه الشهيرة عالميًا بفضل طعمه اللذيذ والفوائد الصحية التي يوفرها للجسم، وخلال الثلاثين عامًا الماضية، شهدت زراعة البرتقال نموًا سنويًا بنسبة 3.5%، مع زيادة في إنتاج وصادرات البرتقال المصنعة بمعدل نمو يبلغ 4.4%، وذلك بفضل تحسين وسائل النقل وتكلفة التعبئة والتغليف.

وتشكل السياسات الزراعية والمائية في العراق تحديات مستمرة، خاصة في ظل التغيرات المناخية والتقلبات في موارد المياه التي تؤثر على إنتاج البرتقال وغيرها من المحاصيل.