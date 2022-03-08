العراق يبدأ مباحثات رسمية مع "شيفرون" الامريكية لتطوير حقل الناصرية

شفق نيوز/ اعلنت وزارة النفط يوم الثلاثاء، عن إجراء مباحثات مع شركة "شيفرون" الامريكية لتطوير حقل الناصرية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير النفط احسان عبد الجبار بالإدارة العليا لشركة "شيفرون" المتمثلة (Jay Pryor) و(Clay Neff) على هامش مشاركته في مؤتمر الطاقة (CERAWEEK 2022) الذي تنظمه شركة المعلومات والرؤى (HIS Markit في هيوستن ، تكساس) للفترة من 7- 11 آذار الجاري.

وأبدى خلال بيان ورد لوكالة شفق نيوز، حرص الوزارة على تطوير الحقول النفطية وبما يسهم في تعزيز قدرات البلاد الاقتصادية.

وأضاف وزير النفط ان "اللقاء مع شركة "شيفرون" جاء للوقوف على اجراءات الشركة والخطوات المتقدمة الخاصة باتفاقها مع شركة نفط ذي قار بشأن تطوير حقل الناصرية النفطي وتشييد البنى التحتية لإنتاج النفط والغاز".

واشار الى ان "هذا المشروع سيسهم في إنعاش الاقتصاد المحلي للمحافظة بالإضافة إلى تنمية الاقتصاد الوطني للعراق".

ويعتبر حقل الناصرية، أحد الحقول النفطية في محافظة ذي قار، والذي اكتشف في عام ١٩٧٣وبدأ عمله التجريبي في حزيران 2009 بطاقة 10.000 برميل يوميا، وفي عام ٢٠١٨ بلغ إنتاجه ٩٠ ألف برميل يوميا، مع خطة لرفع الإنتاج إلى ٢٠٠ ألف برميل يوميا، ورفع القدرة إلى ٣٠٠ ألف برميل يوميا.

وخوّل مجلس الوزراء في تشرين الثاني من العام الماضي، شركة النفط الوطنية للتفاوض مع شيفرون الأمريكية بشأن تطوير حقول للخام في الناصرية التابعة لمحافظة ذي قار بجنوب البلاد.

ويتعلق التفاوض بتنفيذ مشروع لإنتاج النفط والغاز يتضمن تطوير 4 مناطق استكشافية في المحافظة.

وتقول وزارة النفط العراقية، إن خطتها في محافظة ذي قار تتضمن مجموعة مشاريع عملاقة في قطاعي النفط والغاز وحقن الماء بطاقة أولية مستهدفة تبلغ 600 ألف برميل من النفط الخام يوميا خلال سبع سنوات من بدء الأعمال.

وأضافت أن الخطة قد تشمل لاحقا إنشاء مشاريع لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية.