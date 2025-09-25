العراق يبدأ حفر أول بئر نفطية بالفاو قرب الحدود مع الكويت وإيران

شفق نيوز- البصرة

أعلن وزير النفط حيان عبد الغني السواد، يوم الخميس، تدشين حفر أول بئر حدودية في الفاو لاستثمار النفط والغاز.

وقال عبد الغني في مؤتمر صحفي، خلال حفر أول بئر حدودية (فاو1)، حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "استثمار الغاز المصاحب يعتبر من الوقود المهم الذي تحتاجه وزارة النفط لدعم الشبكة الوطنية من خلال استثمار هذا الغاز"، مبينا أن "حقل الفاو 1 له خصوصية كبيرة باعتباره أحد الحقوق الحدودية بمساحة تزيد عن 1500 كم مربع ويمتد من الجنوب الغربي على الحدود الكويتية وشرقا إلى الحدود الإيرانية".

وأضاف أن "الشركة الصينية المنشئة جيو جيد، قد نجحت بأكثر من حقل مثل الفيحاء والذي اكتمل بطاقة تزيد 100 ألف برميل نفط يوميا وغاز مصاحب يصل الى 130 مليون قدم يوميا".

وأكد الوزير أن "الوزارة مستمرة باستثمار الحقول الحدودية كافة لزيادة إنتاج النفط واستثمار الغاز لتعزيز موازنة الدولة وموارد العراق".