العراق يبدأ تنفيذ محطة "شمس البصرة" لتوليد الكهرباء بالطاقة النظيفة

شفق نيوز- البصرة

أطلق رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الخميس، الأعمال التنفيذية لمشروع محطة كهرباء "شمس البصرة" للطاقة الشمسية، بطاقة كلية تبلغ 1000 ميغاواط.

وأكد السوداني في بيان لمكتبه ورد لوكالة شفق نيوز، أهمية المشروع في تعزيز قدرة منظومة الطاقة الكهربائية التوليدية، بجانب كونه يقع في مسار جهود استثمار الطاقة النظيفة والمتجددة، وأن الحكومة ستوفر كل الدعم اللازم لإنجاز هذا المشروع.

وبحسب البيان، فإن المشروع يشكل جزءاً من عقد بين وزارة النفط وشركة توتال الفرنسية، وسينفذ على مساحة (9) آلاف دونم، من (2) مليون لوح شمسي، و(4) وحدات، سعة كل وحدة 250 ميغاواط، ويشتمل على خطوط نقل بجهد 132 كي في بطول إجمالي 180 كم، بالإضافة إلى إنشاء محطة تحويلية جديدة (132 كي في)، وتأهيل وتحديث محطتين ثانويتين تابعتين للوزارة، وسيتم إدخال الوحدة الأولى للخدمة خلال نهاية هذا العام.

من جانبه، أكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، أن مشروع "شمس البصرة" يمثل التزاماً عملياً من الحكومة بتوفير طاقة نظيفة ومستقرة للعراق، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من المشروع ستدخل الخدمة قبل نهاية العام الحالي بطاقة إنتاجية تبلغ 250 ميغاواط.

وتبلغ مدة التشغيل والصيانة من قبل الشركة 25 سنة، وتتمثل أهميته في أنه صديق للبيئة، ما سيسهم في تقليل تلوث الهواء، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري والحدّ من الانبعاثات الكربونية، وسيغذي ثلاث محطات ثانوية بالطاقة الكهربائية، وفق البيان.