العراق يبدأ تسويق سعات الإنترنت "الترانزيت" ويتسلم أول دفعة بالعملة الصعبة

شفق نيوز- بغداد

أعلن وزير الاتصالات مصطفى سند، يوم الخميس، إبرام اتفاق مع شركة GBI القطرية لتسويق سعات الإنترنت العابرة للحدود (الترانزيت) عبر مشروع "طريق الحضارات"، مؤكداً تسلّم الدفعة المالية الأولى بالعملة الصعبة ضمن المشروع.

وقال سند، في تصريح اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن الاتفاق أُبرم وفق نظام حق الاستخدام طويل الأمد (IRU) لتأجير شعيرات من شبكة الألياف الضوئية، مشيراً إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يُعتمد فيها هذا النموذج في العراق.

وأوضح أن المسار البري الممتد من الفاو إلى ربيعة يربط حركة البيانات القادمة من آسيا والخليج العربي باتجاه أوروبا عبر تركيا، ما يسهم في تقليل زمن الاستجابة (Latency) مقارنة بالمسارات البحرية التقليدية.

وأضاف أن التعاقد يمثل خطوة عملية لتفعيل موقع العراق الجغرافي كممر رقمي دولي، لافتاً إلى ورود طلبات من دول الخليج خلال الأسبوع الماضي للاستفادة من المشروع.

وأكد وزير الاتصالات، أن العراق تسلّم الدفعة المالية الأولى بالعملة الصعبة ضمن الاتفاق.