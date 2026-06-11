العراق يبدأ بتصدير الأسماك للأسواق العالمية

شفق نيوز- بغداد

أعلن وزير الزراعة عبد الرحيم الشمري، يوم الخميس، عن إطلاق تصدير الأسماك للأسواق العالمية، ولأول مرة في العراق.

وقال الشمري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن هذه الخطوة تمثل "إنجازاً مهماً لسمعة العراق والأسماك والمنتجات العراقية المعروفة بجودتها".

وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل "بداية لإنجازات وأعمال تقوم بها الوزارة في الوقت الراهن من أجل النهوض بالقطاع الزراعي واستدامة العملية الزراعية وتذليل العقبات وتحقيق الجدوى الاقتصادية المناسبة لمربي الأسماك ودعم الاقتصاد الوطني في البلاد".