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العراق يبدأ بتصدير التمور لأكثر من عشر دول بإرتفاع سعر تجاوز أربعة أضعاف

Category: اقتصـاد

Date: 2021-11-04T08:22:39+0000
العراق يبدأ بتصدير التمور لأكثر من عشر دول بإرتفاع سعر تجاوز أربعة أضعاف

شفق نيوز/ كشفت وزارة الزراعة، يوم الخميس، ان التمور العراقية صدرت لأكثر من عشر دول، مبينا أن أسعار التمور ارتفعت لأكثر من أربعة أضعاف.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "العراق باشر وعن طريق التجار بتصدير التمور منذ الأول من شهر تشرين الأول الماضي"، مبيناً أن "الدول التي تم التصدير إليها تجاوزت العشر دول وشملت مصر وتركيا وهولندا وايطاليا ودول الخليج، اضافة الى دول المغرب- شمال أفريقيا-".

واضاف أن "الصادرات شهدت ارتفاعا مقارنة بالعام الماضي نتيجة دعم الوزارة الذي تمثل بحماية المنتج من خلال منع دخول التمور للدول الاخرى للعراق وتقديم الدعم اللوجستي لعمليات التصدير، فضلاً عن استثمار بساتين النخيل"، لافتا الى ان "الفلاح بدأ يهتم بالنخلة لأنها اصبحت ذات مردود اقتصادي له".

وأشار النايف إلى أن "اسعار التمور تضاعف أربع مرات عما كان سابقا حيث أصبح الطن الواحد من التمر المصدر يصل ما بين 700 الى 800 الف دينار بعد أن كان يبلغ 200 الف دينار للطن الواحد خلال الأعوام الماضية"، مستدركا في الوقت نفسه أن "اسعار التمور العالمية أعلى من ذلك".

وتوقع النايف أن "يشهد العام الحالي إنتاجا وتصديرا للتمور أكثر من العام الماضي"، مؤكدا ان "تصدير التمور ما زال مستمرا لغاية الان".

وكان العراق حتى نهاية ستينيات القرن الماضي، يصدر نحو 75% من تمور العالم ويحتل المكانة الأولى، لكنه تراجع في خلال العقود الأربعة الماضية إلى المركز التاسع، بسبب قلة الحصص المائية والأمراض والحروب التي فتكت بملايين الأشجار منذ عام 1980

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