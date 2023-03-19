العراق يبدي استعداده لزيادة إنتاجه من النفط إذا قررت "أوبك +" ذلك

شفق نيوز/ أبدى وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، يوم الأحد، إستعداد بلاده لزيادة إنتاجها من النفط في حال قررت منظمة "أوبك +" ذلك.

وقال عبد الغني في كلمة له خلال مؤتمر بغداد للحوار الدولية إننا ملتزمون بالحفاظ على معدل 220 ألف برميل يوميا بما يتماشى مع معدلات "أوبك بلس".

وأردف بالقول إن، العراق مستعد لزيادة إنتاجه إذا قررت "أوبك+" ذلك.

وأضاف الوزير، إنه "أجبرنا بعض شركات النفط العاملة في الجنوب بخفض الإنتاج ليتماشى مع معدلات (أوبك+) المتفق عليها".