العراق يبحث مع (Bp) إدامة الإنتاج واستثمار الغاز

شفق نيوز/ أكد وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل، اليوم الثلاثاء، على اهمية التعجيل بخطط استثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية في حقل الرميلة النفطي وإيقاف ومعالجة الانبعاثات الكربونية.

وقال إسماعيل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز انه "تم مناقشة ادامة الانتاج في حقل الرميلة النفطي والفرص الاستثمارية المتاحة في مجال النفط و الغاز خلال اجتماع عبر الفيديو تم عقده مع الرئيس الإقليمي لشركة بريتش بتروليوم في الشرق الأوسط ستيفن ويليس ومدير الشركة في العراق زيد الياسري".

واشار وزير النفط الى "اهمية الارتقاء بمواصفات الإنتاج وتحسين نوعية الخام والعمل على تعزيز ذلك، مؤكداً على ضرورة الاسراع بوضع خطط وآليات لاستثمار الغاز المحترق المصاحب للعمليات النفطية ،ومعالجة الانبعاثات الكربونية ."

وتسعى وزارة النفط الى التعجيل بتنفيذ مشاريع ادامة وتطوير الانتاج الوطني والاستثمار الامثل للغاز المصاحب للعمليات النفطية وتقليل المحروق منه.



