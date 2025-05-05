العراق يبحث مع لبنان تعزيز التعاون في مجالات الطاقة
شفق نيوز/ بحث وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، يوم الاثنين، مع وزيري الطاقة اللبناني جو الصدي، والمالية ياسين جابر، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الطاقة بين البلدين، واستعراض آفاق الشراكة وتبادل الخبرات في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وذكر المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الجانب اللبناني قدم خلال اللقاء الشكر والتقدير للحكومة العراقية على مواقفها المساندة للبنان، وعلى المساعدات الإنسانية التي قدمتها خلال العدوان على لبنان، بالإضافة إلى شحنات النفط الخام التي تمثل دعماً حيوياً لقطاع الطاقة اللبناني.
وأكد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور لتحقيق المصالح المشتركة وتذليل التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في المنطقة.