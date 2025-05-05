العراق يبحث مع لبنان تعزيز التعاون في مجالات الطاقة

شفق نيوز/ بحث وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، يوم الاثنين، مع وزيري الطاقة اللبناني ‏جو الصدي، والمالية ياسين جابر،‏ سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الطاقة بين البلدين، واستعراض ‏آفاق الشراكة وتبادل الخبرات في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.‏

وذكر المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الجانب اللبناني قدم خلال اللقاء الشكر والتقدير للحكومة العراقية على مواقفها المساندة للبنان، ‏وعلى المساعدات الإنسانية التي قدمتها خلال العدوان على لبنان، بالإضافة إلى شحنات النفط ‏الخام التي تمثل دعماً حيوياً لقطاع الطاقة اللبناني.‏

وأكد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور لتحقيق المصالح المشتركة وتذليل التحديات ‏التي تواجه قطاع الطاقة في المنطقة.‏