العراق يبحث مع النقد الدولي ضبط النفقات وموازنة 2024

شفق نيوز/ بحثت وزير المالية العراقية طيف سامي، مع صندوق النقد الدولي، الإصلاحات المالية والمصرفية لدعم الاقتصاد العراقي، وذلك خلال الاجتماعات الدورية المنعقدة في العاصمة الأردنية عمّان.

وقالت وزارة المالية العراقية، في بيان صدر اليوم الأربعاء، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن المباحثات تركزت على تنفيذ موازنة 2024، مع استعراض آليات ضبط النفقات وتعزيز كفاءة توزيع الموارد المالية، بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية للدولة.

كما ناقش الطرفان، وفق البيان، سبل تحسين المالية العامة عبر دعم الاستثمار وتوجيه الإنفاق الاجتماعي نحو القطاعات الحيوية، إضافة إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية.

وشملت الاجتماعات أيضاً، مناقشة الإصلاحات المصرفية، مع التأكيد على أهمية تحديث الأنظمة المالية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية.

كما استعرضت التوقعات الاقتصادية لعام 2025 والاستراتيجيات المحتملة لزيادة الإيرادات غير النفطية، بما في ذلك تطوير النظام الضريبي وتطبيق النظام المحاسبي الموحد.

وأكدت سامي خلال اللقاءات، أن هذه الاجتماعات تأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق إصلاحات هيكلية تدعم الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أهمية التنسيق مع الشركاء الدوليين، واعتبار التعاون مع صندوق النقد الدولي ركيزة أساسية في تطوير السياسات المالية لمواجهة التحديات الراهنة.