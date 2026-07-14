العراق يبحث مع "شيفرون" الأميركية تطوير الصناعة النفطية واستثمار الغاز

شفق نيوز- واشنطن

بحث وزير النفط العراقي، باسم العبادي، ورئيس شركة "شيفرون" الأميركية، جيك سبيرينج، مساء اليوم الثلاثاء، سبل تطوير الصناعة النفطية وتوسيع الاستثمار النفطي والغازي.

وذكر بيان لوزارة النفط ورد لوكالة شفق نيوز، أن العبادي بحث في العاصمة الأميركية واشنطن مع سبيرينج والوفد المرافق له، آفاق التعاون المشترك بين الوزارة والشركة، وسبل توسيع الشراكة في مجالات تطوير الصناعة النفطية والاستثمار في قطاعي النفط والغاز.

وشهد اللقاء مناقشة فرص التعاون بما يدعم خطط الوزارة الرامية إلى زيادة الإنتاج، وتطوير البنى التحتية والاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة التي تمتلكها الشركات العالمية، بما يسهم في تطوير القطاع النفطي وتعزيز كفاءته.

وأكد العبادي حرص الوزارة على توسيع التعاون مع الشركات العالمية الرصينة، بما يحقق المصالح المشتركة ويسهم في تنفيذ مشاريع استراتيجية تخدم قطاع النفط والغاز في العراق.

من جانبه، أعرب وفد شركة "شيفرون" عن اهتمامه بتعزيز التعاون مع العراق، واستكشاف فرص الاستثمار المستقبلية في قطاعي النفط والغاز، بما يعكس رغبة الشركة في توسيع حضورها في السوق العراقية.

يأتي ذلك ضمن جدول أعمال الزيارة الرسمية التي بدأها، أمس الاثنين، رئيس الوزراء علي الزيدي والوفد المرافق له والذي ضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين والمستثمرين وأصحاب الشركات ورؤوس الأموال العراقيين.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد أعلن مساء اليوم خلال اجتماعه بالزيدي في البيت الأبيض، أن الأسبوع المقبل سيشهد الكشف عن شراكة نفطية كبيرة مع العراق بالإضافة إلى صفقات تجارية واسعة في مختلف القطاعات.