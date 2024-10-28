العراق يبحث مع "توتال" الفرنسية إنشاء محطة "طاقة شمسية" في البصرة
شفق نيوز/ بحث وزير الكهرباء
العراقي، زياد علي فاضل، مع شركة "توتال" الفرنسية، يوم الاثنين، إنشاء محطة
الطاقة الشمسية في حقل أرطاوي بمحافظة البصرة.
جاء ذلك خلال اجتماع
وزير الكهرباء، مع مسؤولي شركة توتال الفرنسية، لمناقشة مستجدات مشروع محطة
الطاقة الشمسية في حقل أرطاوي بمحافظة البصرة، وفقاً لبيان ورد لوكالة شفق نيوز.
وكشف فاضل، خلال
الاجتماع استكمال الإجراءات المتعلقة بتسليم الأرض المخصصة للمشروع، فيما قدم
مسؤولو الشركة الفرنسية عرضاً تفصيلياً عن موقع المحطة وخطوط الربط المرتبطة بها،
التي تتضمن خطين نحو محافظة البصرة وخطاً ثالثاً باتجاه محافظة ذي قار.
ومن المقرر أن تصل
القدرة الإنتاجية للمحطة إلى 1000 ميغاواط، حيث سيتم توقيع عقد الربط مع الشركة
العامة لنقل الطاقة الكهربائية في الجنوب خلال الأسبوعين المقبلين.
ويشار إلى أن شركة "توتال"
الفرنسية، تواصل حالياً أعمال إزالة الألغام في الموقع المخصص للمحطة، ضمن
إجراءات السلامة المتبعة قبل البدء بعمليات الإنشاء.
ويُعد هذا المشروع
خطوة مهمة انتهجتها الحكومة ووزارة الكهرباء نحو تعزيز إنتاج الطاقة النظيفة في
العراق، وتنويع مصادر الطاقة الكهربائية، لتلبية الاحتياجات المتزايدة في المنطقة
الجنوبية من البلاد.