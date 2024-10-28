العراق يبحث مع "توتال" الفرنسية إنشاء محطة "طاقة ‏شمسية" في البصرة

شفق نيوز/ بحث وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، مع شركة "توتال" الفرنسية، يوم الاثنين، إنشاء محطة الطاقة الشمسية ‏في حقل أرطاوي بمحافظة البصرة.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الكهرباء، مع ‏مسؤولي شركة توتال الفرنسية، لمناقشة مستجدات مشروع محطة الطاقة الشمسية ‏في حقل أرطاوي بمحافظة البصرة، وفقاً لبيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وكشف فاضل، خلال الاجتماع استكمال الإجراءات المتعلقة بتسليم ‏الأرض المخصصة للمشروع، فيما قدم مسؤولو الشركة الفرنسية عرضاً تفصيلياً ‏عن موقع المحطة وخطوط الربط المرتبطة بها، التي تتضمن خطين نحو محافظة ‏البصرة وخطاً ثالثاً باتجاه محافظة ذي قار.‏

ومن المقرر أن تصل القدرة الإنتاجية للمحطة إلى 1000 ميغاواط، حيث سيتم ‏توقيع عقد الربط مع الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في الجنوب خلال ‏الأسبوعين المقبلين.‏

ويشار إلى أن شركة "توتال" الفرنسية، تواصل حالياً أعمال إزالة الألغام في ‏الموقع المخصص للمحطة، ضمن إجراءات السلامة المتبعة قبل البدء بعمليات ‏الإنشاء.‏

ويُعد هذا المشروع خطوة مهمة انتهجتها الحكومة ووزارة الكهرباء نحو تعزيز ‏إنتاج الطاقة النظيفة في العراق، وتنويع مصادر الطاقة الكهربائية، لتلبية الاحتياجات ‏المتزايدة في المنطقة الجنوبية من البلاد.