العراق يبحث مع البنك الدولي تقديم الدعم الفني لإعداد الموازنة المقبلة

شفق نيوز - بغداد‏

التقى وزير المالية فالح ساري، اليوم الأحد، وفد البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي جان كريستوف كاريه، والممثل الخاص للبعثة في العراق إيمانويل ساليناس، لبحث آفاق التعاون الفني والمؤسسي، ودعم أولويات الإصلاح المالي والاقتصادي في البلاد.

وذكر بيان صادر عن المالية العراقية، أن اللقاء شهد بحث آليات التعاون مع البنك الدولي في تقديم الدعم الفني والاستشاري لإعداد الموازنة العامة المقبلة، بما يعزز كفاءة التخطيط المالي، ويراعي أولويات الإنفاق، ويدعم الاستدامة المالية، في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.

ونقل البيان عن الوزير قوله، إن وزارة المالية ماضية في تنفيذ إصلاحات مالية ترتكز على تطوير الإدارة المالية، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وتحديث الأنظمة المصرفية والضريبية والجمركية، بما ينسجم مع أولويات البرنامج الحكومي.

وأشار ساري إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية والدعم الفني الذي يقدمه البنك الدولي، لاسيما في مجالات بناء القدرات المؤسسية، وإعداد السياسات المالية، ودعم المشاريع التنموية وتحفيز الاستثمار.

من جانبه، جدد وفد البنك الدولي دعمه للحكومة العراقية في تنفيذ برامج الإصلاح المالي والاقتصادي، وتقديم الاستشارات الفنية اللازمة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي ودعم أهداف التنمية المستدامة.