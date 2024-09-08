العراق يبحث اللمسات الأخيرة لاتفاقية إستراتيجية مع إحدى كبريات شركات النفط العالمية

شفق نيوز/ كشفت شركة "بيكر هيوز" العالمية المتخصصة بتكنولوجيا الطاقة، يوم الأحد، عن أنها تبحث مع وزارة النفط العراقية وضع اللمسات الأخيرة لاتفاقية إطارية إستراتيجية، وكذلك توقيع مذكرة تفاهم في قطاع الغاز، مؤكدة التزامها مع الحكومة ورغبتها بالاستثمار في العراق.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل اليوم في بغداد، رئيس مجلس إدارة شركة "بيكر هيوز" المتخصصة بالنفط والغاز، ومديرها التنفيذي لورينزو سيمونيلي والوفد المرافق له.

وأكد السوداني أن شركة "بيكر هيوز تعد واحدة من أكبر أربع شركات في العالم متخصصة بالطاقة والخدمات النفطية"، مشيراً إلى "حرص الحكومة على تواجد الشركة في العراق التي دعيت لتوسيع الاستثمار فيه، من خلال التعاون مع الحكومة أو مع القطاع الخاص في مجال النفط والغاز".

ونوه إلى أن "السوق العراقية باتت سوقاً واعدة، وأن الحكومة تخطط لمشاريع كبرى، لاسيما المشاريع المدمجة في قطاعات النفط والغاز والبتروكيمياويات".

وأشار السوداني إلى طريق التنمية الذي يتضمن مشاريع لنقل النفط والغاز، مشدداً على أهمية إنجاز المشاريع التي تعمل فيها الشركة في العراق، وخصوصاً حقل الناصرية النفطي الذي تستثمر فيه الشركة لاستخراج الغاز المصاحب، بطاقة 200 مليون قدم مكعب قياسي، والذي يؤمل إنجازه سنة 2026.

من جانبه، أكد وفد شركة "بيكر هيوز" عن التزامهم مع الحكومة، ورغبتهم بالاستثمار في العراق في قطاعي النفط أو الغاز، وأنهم جاؤوا من أجل وضع اللمسات الاخيرة لتوقيع اتفاقية إطارية استراتيجية مع وزارة النفط، وكذلك توقيع مذكرة تفاهم في مجال الغاز، والاستثمار في منصة الغاز التي سيتم إنشاؤها في ميناء الفاو الكبير، معبرين عن رغبتهم في تمويل بعض المشاريع في العراق.