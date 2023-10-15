العراق يباشر بتفعيل عقود مع شركة إماراتية لتطوير 3 حقول نفط وغاز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الأحد، عن تفعيل عقود مع شركة إماراتية لتطوير ثلاثة حقول للنفط والغاز.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنها فعلت ثلاثة عقود طاقة مع شركة نفط "الهلال" الإماراتية لتطوير ثلاثة حقول للنفط والغاز في العراق.

وكانت وزارة النفط قد أعلنت في 21 شباط/ فبراير 2023، عن توقيع ثلاثة عقود مع شركة نفط "الهلال" الإماراتية لتطوير حقول للغاز في محافظتي البصرة وديالى.

وبينت أن الشركة الإماراتية ستقوم بتطوير حقلين في محافظة ديالى لإنتاج 250 مليون قدم مكعب قياسي يومياً من الغاز الطبيعي في غضون 18 شهراً لتزويد محطات الطاقة القريبة.

وأشارت إلى أن الشركة ستسعى لاستكشاف وتطوير مجمع ثالث في محافظة البصرة لتعزيز إمدادات النفط والغاز.