العراق و6 أعضاء بـ"أوبك+" يتحركون لرفع إنتاج النفط خلال تموز

شفق نيوز- ترجمة خاصة

كشفت مصادر في تحالف "أوبك+" أن كبار المنتجين يتجهون إلى رفع مستهدفات إنتاج النفط لشهر تموز/ يوليو المقبل، رغم استمرار اضطرابات الإمدادات الناتجة عن الأزمة في مضيق هرمز.

ونقلت وكالة رويترز، عن مصادر مطلعة، أن سبع دول رئيسية في التحالف، بينها العراق والسعودية والكويت وروسيا، من المتوقع أن توافق خلال اجتماعها المقرر في السابع من حزيران/ يونيو المقبل على زيادة جديدة في الإنتاج بنحو 188 ألف برميل يومياً.

وبحسب المصادر، فإن الزيادة ستكون الرابعة على التوالي منذ نيسان/ أبريل، رغم أن تأثيرها الفعلي سيبقى محدوداً بسبب استمرار تعطل الصادرات النفطية عبر مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية والحرب المرتبطة بإيران.

وأشارت "رويترز" إلى أن إنتاج أوبك تراجع بشكل حاد خلال الأشهر الماضية، بعد انخفاض صادرات دول الخليج، لا سيما العراق والسعودية والكويت، التي تعد من أبرز المنتجين القادرين على زيادة الإمدادات داخل التحالف.

وفي السياق، حذرت وكالة الطاقة الدولية من دخول سوق النفط "المنطقة الحمراء" خلال شهري تموز وآب المقبلين، مع تصاعد الطلب الصيفي وتراجع المخزونات العالمية واستمرار تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط.