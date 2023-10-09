العراق و5 بلدان يجددان الالتزام بدعم استقرار النفط

شفق نيوز / جدد العراق والسعودية والإمارات والكويت وعمان والبحرين، يوم الاثنين، الالتزام "بتعديلات الإنتاج الطوعي الجماعي والفردي" للنفط.

وبحسب بيان مشترك، اجتمع وزراء نفط الدول الست، على هامش فعاليات أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي أطلقته الأمم المتحدة في الرياض.

وجاء في البيان، أن الوزراء أكدوا من جديد استعداد دول إعلان التعاون لاتخاذ إجراءات إضافية في أي وقت في إطار جهودهم المستمرة لدعم استقرار السوق والبناء على التماسك القوي لدول (تحالف) أوبك+".

ووافق تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة أوبك وحلفاء من خارجها بقيادة روسيا، في يونيو على تمديد تخفيضات النفط الطوعية التي أعلنت لأول مرة في أبريل وحتى نهاية 2024.

وأعلنت السعودية وروسيا تخفيضات طوعية إضافية حتى نهاية 2023، وتخضع هذه التخفيضات لمراجعة شهرية. ولم يجر وزراء أوبك+ يوم الأربعاء الماضي، أي تغييرات على سياسة إنتاج النفط للمجموعة، بعدما قالت السعودية وروسيا إنهما ستبقيان على تخفيضات الإمدادات الطوعية لدعم السوق.