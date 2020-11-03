العراق و3 دول في "أوبك+" تسعى لاتخاذ قرار بشأن إنتاج النفط

شفق نيوز/ اكد وزير الطاقة الجزائري عبد المجيد عطار، يوم الثلاثاء، ان اربع دول بينها العراق تسعى لتمديد خفض انتاج النفط للحفاظ على الاسعار وعدم انخفاضها مرة اخرى.

وقال عطار انه "من المتوقع هبوط أسعار النفط بشكل حاد مجدِّدًا نتيجة الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا (كوفيد -19)، التي تضرب العديد من الدول حاليًا".

ووصف الوزير الجزائري، الوضع في الأسواق الدولية للنفط بأنّه "خطير جدًا"، معلنًا دعم بلاده لتمديد تطبيق سقف الإنتاج الحالي المتّفق عليه في إطار مجموعة “أوبك+”، خلال الأشهر الأولى من العام المقبل، وذلك من أجل “تفادي هبوط حادّ جديد لأسعار الخام”.

واضاف عطار ان الجزائر رفقة دول أخرى من بينها العراق وروسيا والسعودية ، إقناع باقي الدول في مجموعة أوبك+، الحفاظ على السقف الحالي للإنتاج بداية السنة المقبلة”.

وأشار إلى "إمكان اتّخاذ قرارات خلال الاجتماع المقبل للجنة المتابعة الوزارية المشتركة المنبثقة عن “أوبك +”، في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، من شأنها “تشجيع السوق ومنع الأسعار من الهبوط تحت 40 دولارًا".

يُذكر أن أوبك” وحلفاءها من الدول المنتجة غير العضو، أو ما يعرف بمجموعة “أوبك+”، اتّفقوا على تقليص الإنتاج بإجمالي 9.7 مليون برميل يوميًا، ابتداءً من مايو/أيّار 2020، قبل تخفيفه إلى 7.7 مليون برميل، بدءًا من مطلع أغسطس/آب، وحتّى نهاية العام الجاري، ثم إلى 5.8 مليون برميل يوميًا، من بداية 2021 إلى أبريل/نيسان 2022.



