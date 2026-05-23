العراق و26 دولة يطلبون تمويلاً طارئاً من البنك الدولي

كشفت وكالة رويترز، يوم السبت، أن 27 دولة بينها العراق، بدأت بتفعيل آليات تمويل طارئة من البنك الدولي، منذ اندلاع الحرب على إيران، بهدف مواجهة التداعيات الاقتصادية المتزايدة الناجمة عن اضطراب أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

ونقلت رويترز، عن وثيقة داخلية للبنك الدولي، أن مجموعة أدوات الأزمات التي أطلقها البنك الدولي تتيح للدول الوصول السريع إلى السيولة، عبر استخدام الأموال غير المستغلة ضمن البرامج التمويلية القائمة مسبقاً.

وأشارت الوثيقة إلى أن ثلاث دول وافقت بالفعل على استخدام أدوات التمويل الجديدة منذ بدء الحرب في 28 شباط/ فبراير الماضي، فيما تواصل بقية الدول استكمال الإجراءات المطلوبة للاستفادة من هذه الآليات، دون الكشف عن أسماء تلك الدول أو حجم التمويل المتوقع.

وأكد مسؤولون في العراق وكينيا، وفق رويترز، سعي بلديهما للحصول على دعم مالي عاجل من البنك الدولي، لمواجهة آثار الحرب، بما في ذلك ارتفاع أسعار الوقود في كينيا، والانخفاض الحاد في عائدات النفط العراقية.

وأوضحت الوثيقة أن العراق وكينيا من بين 101 دولة لديها إمكانية الوصول إلى أدوات التمويل المسبق، بينها 54 دولة موقعة على “خيار الاستجابة السريعة”، الذي يسمح باستخدام ما يصل إلى 10% من التمويل غير المستخدم ضمن البرامج الحالية.

وبيّنت أن الحرب أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار الطاقة، وتسببت بتوترات في سلاسل الإمداد العالمية، فضلاً عن تعطيل وصول شحنات الأسمدة الحيوية إلى الدول النامية، ما فاقم الضغوط الاقتصادية والتضخم في عدد من البلدان.

وكان رئيس البنك الدولي أجاي بانغا قد أعلن الشهر الماضي أن أدوات البنك الخاصة بالأزمات ستتيح توفير ما بين 20 إلى 25 مليار دولار من التمويل الطارئ عبر أدوات الصرف السريع وأرصدة المشاريع القائمة.