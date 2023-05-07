العراق وإيران يوقعان مذكرة تفاهم للربط السككي

شفق نيوز/ أبرمت الشركة العامة للسكك الحديد العراقية مع نظيرتها الإيرانية، يوم الأحد، مذكرة تفاهم حول الإجراءات التنفيذية للربط السككي بين البلدين.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم في القنصلية الإيرانية بمحافظة البصرة، من قبل المدير العام لشركة السكك الحديد العراقية والمدير التنفيذي لشركة السكك الحديد الايرانية.

وتفقد مسؤولا البلدين خلال الجولة، المنطقة الحدودية للمشروع بحسب الخرائط المعتمدة بين الجانبين، شملت منطقة الشلامجة الحدودية في جنوب غرب ايران، ومحطة الركاب المستحدثة فيها والمسار الخاضع للدراسة من هذه الحدود وحتى نهر أروند من الجانب الايراني وضفتي النهر المذكور والجزء الاوسط له "جزيرة سندباد" في العراق وتحديدا موقع انشاء الجسر اضافة الى موقع بناء محطة ركاب جديدة في البصرة.

وأتفق الجانبان بعد مفاوضات استمرت 6 ساعات على تحديد المسار الدقيق لمرور الخط السككي من الشلامجة الى نهر أروند، ووضع جدول زمني محدد للعمليات التنفيذية للربط السككي بين الشلامجة والبصرة، منها جدولة عمليات ازالة الالغام وانشاء البنى التحتية لسكك الحديد من شلمجة حتى أروند (شط العرب في الجانب العراقي)، وتسليم الارض لاجراء الدراسات حول دعائم الجسر الذي سيربط ضفتي النهر.

كما وقع مساعدا الشؤون الفنية بالسكك الحديد العراقية ونظيرتها الايرانية خارطة مسار الخط السككي المرفقة بمذكرة تفاهم اجراءات العمليات التنفيذية للربط بين البلدين.