العراق وإيران يوقعان مذكرة تفاهم بشأن تشغيل خطة سكة حديد الشلامجة - البصرة

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الأنباء "مهر" الإيرانية شبه الرسمية، يوم الأحد، أن بلادها والعراق وقعا مذكرة تفاهم بشأن الإجراءات التشغيلية لمشروع سكة حديد الشلامجة - البصرة.

جاء ذلك نقلا عن وزارة الطرق والتنمية العمرانية، خلال زيارة المدير العام والفريق الفني لسكك حديد إيران وبحضور مديري وكبار المسؤولين في شركة السكك الحديدية الإيرانية والعراقية ومسؤولين سياسيين في القنصلية الإيرانية بالبصرة.

وذكرت الوكالة أن المذكرة تمت تماشيا مع التفاهم بين وزيري الطرق والتنمية العمرانية والمواصلات في البلدين، بعد عقد اجتماع مشترك مع الفرق الفنية والسياسية للطرفين على حدود الشلامجة، تفقد الرؤساء التنفيذيين لسكك حديد إيران والعراق آخر التطورات في مشروع سكة حديد الشلامجة - البصرة.

ووفقا للخبر، فإنه بعد المفاوضات التي جرت في القنصلية الإيرانية بالبصرة واستمرت قرابة 6 ساعات، اتفق الطرفان على المسار الدقيق لخط السكة الحديدية من الشلامجة إلى نهر أروند ومن النهر إلى محطة القطار ذات الصلة. كما تم التوقيع على خريطة بناء الطريق من قبل النواب الفنيين للبلدين.

وأعلن وزير النقل العراقي رزاق محيبس، مؤخرا، عن اتفاق لربط بلاده وإيران بخط سكة حديد، لنقل المسافرين بين مدينتي شلامجه والبصرة.