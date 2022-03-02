العراق وإيران يوقعان اتفاقية إقتصادية وصناعية مشتركة تعود فائدتها المالية لفئة من البلدين

شفق نيوز/ وقعت مؤسسة "الشهيد وشؤون المضحين" في إيران، ومؤسسة "الشهداء" في العراق في بغداد اتفاقية للتعاون المشترك خاصة في مجال الاقتصاد والصناعة.

ووقع الاتفاقية رئيس مؤسسة "الشهيد وشؤون المضحين" الايرانية امير حسين قاضي زادة هاشمي ورئيس مؤسسة "الشهداء" في العراق عبدالاله النائلي، بحسب ما نشرته وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية اليوم الأربعاء.

ووفقا لهذا الاتفاقية سيتم تاسيس بنية تحتية اقتصادية وصناعية مشتركة بين المؤسستين فضلا عن افتتاح فرع لجامعة "شاهد" الايرانية في العراق اضافة الى الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة مختلف بنود الاتفاقية.

وتتضمن الاتفاقية في بنودها؛ تنظيم رحلات زيارة للعتبات المقدسة من قبل "أسر الشهداء والمضحين والمعاقين" في البلدين وتدشين مصانع مشتركة للمنتوجات الغذائية والصناعية بحيث تستخدم عوائدها بصورة مباشرة في مسار دعم الأسر المشمولة برعاية مؤسستي "الشهداء" الايرانية والعراقية.

وتم الاتفاق على قبول الطلبة الجامعيين من أسر الشهداء العراقيين في جامعة "شاهد" وسائر الجامعات الايرانية وكذلك تبادل الاساتذة الجامعيين والاستفادة من خبراتهم في الجامعات العراقية والايرانية.

وتقدم الجانب العراقي بطلب من ايران لبناء احياء سكنية لمؤسسة الشهداء في العراق.

وكان رئيس مؤسسة "الشهيد وشؤون المضحين" الايرانية امير حسين قاضي زادة هاشمي قد وصل الى بغداد مساء الاثنين في زيارة رسمية تلبية لدعوة من نظيره العراقي.

ومن المقرر ان يلتقي قاضي زادة هاشمي خلال هذه الزيارة التي تستغرق 4 ايام، رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الاعلى في العراق.