العراق وإيران يتفقان على تشكيل لجان لإدارة الحقول النفطية المشتركة

شفق نيوز/ أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط، حيان عبد الغني، اليوم الأربعاء، عن الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة مع الجانب الإيراني لإدارة الحقول النفطية المشتركة بين البلدين.

وذكر بيان لوزارة النفط ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عبد الغني عقد اجتماعاً مع نظيره الإيراني جواد أوجي وتم الاتفاق على تشكيل لجان متخصصة لتعزيز وتوسيع فرص التعاون المشترك، ومنها لجنة لتطوير الحقول الحدودية المشتركة بين الجانبين، وفق السياقات والأعراف الدولية التي تضمن حقوق كل طرف، ولجنة التعاون المشترك في مجال استثمار وتجميع الغاز والصناعات البتروكيمياوية والطاقة المتجددة".

كما تضمن الاتفاق تشكيل "لجنة تأهيل وتطوير المصافي، ولجنة التدريب والتطوير المشترك، إلى جانب العمل والتعاون في مجالات تسويق النفط، والحفر، توريد الانابيب والمواد الاحتياطية، والاستكشافات النفطية وغيرها".

وتضمن الاجتماع المشترك أيضاً التوقيع على مذكرة للتعاون المشترك في مجال التدريب والتطوير وقعها وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير مع نظيره الإيراني.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني قد وصل إلى إيران أمس الثلاثاء في زيارة رسمية يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين في الحكومة ووزارة النفط الإيرانية.