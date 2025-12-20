العراق وإيران يتفقان على افتتاح معبر حدودي جديد بين البلدين

شفق نيوز - بغداد / طهران

أعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية في العراق، الفريق عمر الوائلي، عن التوصل الى اتفاق "مهم" مع الجانب الإيراني لفتح معبر "جيلات" الحدودي.

جاء ذلك في اجتماع عقده الوائلي اجتماع عقده مع السفير الإيراني في العراق وكبار مسؤولي محافظة إيلام، وفقا لما أعلنته اليوم السبت، وكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية.

ونقلت الوكالة عن الوائلي قوله عقب الاجتماع، إنه "تقرر خلال هذا الاجتماع فتح معبر جيلات الحدودي كمعبر جديد بين إيران والعراق"، مبينا أنه "في المرحلة الأولى، سيبدأ تبادل المسافرين عبر هذا المعبر الحدودي بشكل محدود، ثم سيزداد تدريجياً".

وأضاف أنه "تم الاتفاق أيضاً على تفعيل هذا المعبر كمعبر تجاري في المستقبل، ليكون أساساً للتبادل الاقتصادي بين البلدين".

وتابع الوائلي القول، إنه "مع افتتاح معبر جيلات، سيُضاف معبر جديد إلى منظومة الحدود العراقية، مما سيعزز التعاون والتنسيق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية".