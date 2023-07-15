العراق وإيران أكثر بلدان أوبك إنتاجاً للنفط خلال تموز.. تقرير جديد يكشف الأرقام

شفق نيوز / أعلنت منظمة أوبك، يوم السبت، ارتفاع إنتاج الدول الأعضاء الـ 13 في المنظمة من النفط خلال شهر تموز الجاري، بمقدار 91 ألف برميل يومياً، ليصل إلى 28.189 مليون برميل يوميًا مقارنة بشهر حزيران الماضي.

وبحسب التقرير الشهري للمنظمة، الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، جاء هذا الارتفاع، بفعل زيادة إنتاج العراق وإيران، فيما كانت انغولا أكثر دول المنظمة خفضا لإنتاجهما حسب المصادر الثانوية للمنظمة.

وأوضح التقرير أن "أكبر الارتفاعات جاءت أولا من إيران إذ ارتفع إنتاجها النفطي نحو 56 ألف برميل يومياً ليصل إلى 2.754 مليون برميل يوميا، يليها العراق بارتفاع بلغ 54 ألف برميل يومياً ليصل إنتاجه النفطي الى 4.181 ملايين برميل يومياً، ومن ثم فنزويلا بارتفاع 23 ألف برميل، وبعدها السعودية بارتفاع 22 ألف برميل، وأخيراً نيجيريا بارتفاع 21 ألف برميل".

وأشارت المنظمة في تقريرها، إلى الدول التي انخفض إنتاجها، حيث جاءت انغولا على رأس المجموعة بانخفاض بلغ 46 ألف برميل يوميا، تلتها الجزائر بانخفاض 16 ألف برميل، ومن ثم ليبيا بانخفاض بلغ 13 ألف برميل يومياً، وأخيراً الكونغو بانخفاض بلغ 4 آلاف برميل.

وحافظت أوبك في تقريرها الشهري لشهر تموز، على توقعات نمو الاقتصاد العالمي دون تغيير عند 2.6% في 2023، وتوقعت نمو الاقتصاد العالمي 2.5% في 2024.

هذا ورفعت أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط 2.4 مليون برميل يومياً في 2023، وتوقعت نمو الطلب العالمي على النفط 2.2 مليون برميل يومياً في 2024.