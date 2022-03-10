العراق وأوبك يطمئنان على سوق النفط: نعمل لتحقيق التوازن بين العرض والطلب

شفق نيوز/ أكد العراق ومنظمة أوبك، يوم الخميس، حرصهما على تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وذلك على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا وفرض الولايات المتحدة حظراً على استيراد النفط والغاز الروسيين.

وذكرت وزارة النفط العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الوزير احسان عبد الجبار اسماعيل، التقى بالامين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" محمد باركيندو، على هامش مشاركته في مؤتمر CERAWeek2022 الذي ينعقد في هيوستن للفترة من ٧ - ١١ آذار/مارس الجاري.

وقال وزير النفط انه تم خلال اللقاء بحث تطورات السوق النفطية العالمية في ظل الاوضاع والحرب الجارية بين روسيا واوكرانيا، وتداعيات ذلك على السوق النفطية.

واكد الجانبان حرص "اوبك+" على تحقيق التوازن بين العرض والطلب والعمل على الاستقرار في الاسواق النفطية.

وكان وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، أعلن في وقت سابق اليوم، التزام الإمارات باتفاق "أوبك+".

وقال المزروعي في تصريح لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إن "الإمارات ملتزمة باتفاق تحالف (أوبك+) وآليته الحالية لتعديل الإنتاج الشهري للنفط".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن واشنطن حظرت استيراد الطاقة من روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا. وفي الوقت نفسه، أقر بايدن بأن مثل هذه العقوبات ستؤدي إلى استمرار ارتفاع أسعار الوقود في محطات الوقود الأمريكية، والتي ارتفعت بالفعل بمقدار 75 سنتًا للغالون منذ بدء العملية الروسية في أوكرانيا.