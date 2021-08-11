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العراق و"أكوا باور" السعودية يبحثان مشروعات الطاقة الشمسية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-08-11T10:27:28+0000
العراق و"أكوا باور" السعودية يبحثان مشروعات الطاقة الشمسية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء العراقية يوم الاربعاء انها تباحثت مع شركة "أكوا باور" السعودية إقامة مشروعات الطاقة الشمسية.

وقال وزير الكهرباء العراقي وكالة عادل كريم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز انه "اجرى اجتماعًا عبر تقنية الاتصال المرئي مع شركة أكوا باور السعودية وتم التباحث حول سبل التعاون في مشروعات الطاقة الشمسية".

واضاف إن "هناك عروضا كبيرة من الشركات العالمية ترد إلينا، لكننا نرغب بشراكة القطاع السعودي والخوض في دراسة شاملة لجميع المشروعات، التي من الممكن أن تنفذها المملكة في العراق، وسنعمل على إنجاح جميع الشركات العاملة على أراضينا".

واشار الى ان " ان العراق يمتلك مساحات شاسعة في جنوبه يمكن استغلالها في هذا النوع من المشروعات، بالتالي فإننا نتجه نحو الشروع بها عبر اتفاقات رصينة ومتوازنة ولدينا إنفتاح كبير نحو إنشاءها من خلال اتفاقاتنا مع الجانب السعودي والذي له دلالات جدية وواسعة".

واكد "نحن مستعدون لتبادل الرؤى واللقاءات، من خلال إجتماعات دورية للتوصل إلى إتمام أي إتفاق ممكن، وسنحدد فريقًا تفاوضيًا يعقد هذه الاجتماعات للوصول إلى أفضل النتائج".

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