العراق وأربع دول عربية يمتلكون أكثر من ألف طن احتياطي ذهب

شفق نيوز– بغداد

أعلن المجلس العالمي للذهب، يوم الأربعاء، أن العراق وأربع دول عربية أخرى يمتلكون معاً أكثر من ألف طن من احتياطي الذهب العالمي.

وذكر المجلس في أحدث جدول له لشهر تموز/يوليو، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "الدول الخمس الأولى عربياً، وهي السعودية ولبنان والجزائر والعراق وليبيا، تمتلك مجتمعة 1,092.9 طن من الذهب"، مبيناً أن "باقي الدول العربية المدرجة، وهي مصر وقطر والكويت والأردن والإمارات وسوريا، تمتلك مجتمعة 495.3 طناً".

وأضاف أن "العراق حافظ على ترتيبه الـ29 عالمياً من أصل 100 دولة مدرجة في الجدول، حيث تبلغ حيازته من الذهب 162.7 طناً، تمثل 16.8% من باقي احتياطاته الأخرى".

وأشار المجلس إلى أن "الولايات المتحدة الأميركية تتصدر قائمة أكبر حائزي الذهب في العالم بواقع 8,133 طناً، تليها ألمانيا بـ3,350 طناً، ثم إيطاليا بـ 2,451 طناً، في حين جاءت أيسلندا ومنطقة هونغ كونغ في ذيل القائمة بحيازات بلغت 2.1 و2 طن على التوالي".

يذكر أن المجلس العالمي للذهب، الذي يتخذ من المملكة المتحدة مقراً له، يضم في عضويته أكبر شركات تعدين الذهب في العالم، ويتمتع بخبرة واسعة ومعرفة متعمقة بالعوامل المؤثرة في أسواق الذهب العالمية.