العراق وأربع دول تستحوذ على أكثر من 60% من الفواكه والخضروات التركية

شفق نيوز/ اعلنت جمعية مصدري الفواكه والخضروات المتوسطية التركية، أن العراق وأربع دول استحوذت على أكثر من 60% من الفواكه والخضروات التركية خلال شهر أبريل/ نيسان 2025.

وقال رئيس الجمعية فرحات غوروز في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "صادرات تركيا من الفواكه والخضروات لشهر نيسان بلغت قيمتها 273.5 مليون دولار بارتفاع 12% مقارنة نفس الفترة من العام الماضي".

وأشار غوروز إلى أن "63% من الفواكه والخضروات صدرت الى العراق وروسيا ورومانيا واوكرانيا المانيا" .